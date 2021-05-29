Мясников назвал национальное бедствие России

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал проблему ожирения национальным бедствием для России. Об этом он сообщил в эфире программы «Доктор Мясников», выпуск которой доступен на YouTube.

Мясников заметил, что россияне пристрастились к фастфуду даже несмотря на его очевидный вред. По мнению доктора, некоторый фастфуд может быть полезен, например, пицца с сыром или с помидорами, но только в умеренных количествах.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов», — рассказал врач.

Он также напомнил, что в США, на родине фастфуда, законодательно запретили продавать «быструю еду» и газированные напитки рядом со школами.

Ранее Мясников заявил, что избыточный вес и ожирение стали настолько распространенными в обществе, что приобрели характер смертоносной пандемии. От ее последствий люди умирают чаще, чем от пандемии корнавируса, подчеркнул доктор.