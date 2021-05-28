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Мясников предупредил о новой смертоносной пандемии

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что избыточный вес и ожирение стали настолько распространенными в обществе, что приобрели характер смертоносной пандемии. От ее последствий люди умирают чаще, чем от пандемии корнавируса, подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Мясников подчеркнул, что жировые отложения присущи почти половине человечества (47 процентам людей), а от ожирения страдает каждый десятый житель планеты. По словам врача, если пандемия коронавируса уносит жизни около двух миллионов человек в год, то от болезней, связанных с ожирением, «на Земле умирают десятки миллионов людей».
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Врач напомнил, что контролировать массу тела помогает специальный индекс, который высчитывается соотношением роста в сантиметрах к весу в килограммах. Если показатель составляет от 15,5 до 25, то вес находится в пределах допустимой нормы. Мясников предупредил, что избыточный вес может привести к развитию таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак и сахарный диабет.

Специалист добавил, что лишний вес может свидетельствовать о снижении функций щитовидной железы, синдроме поликистоза яичников и избытке стероидных гормонов. Кроме того, депрессия и некоторые лекарства от диабета также провоцируют набор килограммов. Мясников заключил, что в 99 процентах случаев лишний вес возникает из-за неверных принципов питания, которые сформировались в детстве.

Ранее Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека. Например, согласно статистике, камни желчного пузыря есть у каждого десятого здорового человека, а камни в почках — у каждого десятого мужчины и каждой 20-й женщины. Кроме того, медик указал на возможную кисту печени у каждой 20-й женщины и реже — у мужчин.

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