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Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что по итогам медицинских исследований практически у каждого человека могут обнаружить «находки неясной клинической значимости». Доктор перечислил эти неопасные недуги в Telegram-канале.

«Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать — не ясно», — отметил специалист. По словам Мясникова, обычно из-за опасений пациентов таким образом «раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований».

Врач подчеркнул, что по статистике камни желчного пузыря есть у каждого десятого здорового человека, а камни в почках — у каждого десятого мужчины и каждой 20-й женщины. Также он указал на возможную кисту печени у каждой 20-й женщины и реже — у мужчин.

Мясников добавил, что у примерно 20 процентов пациентов после обследования находят гемангиомы печени — опухолевые образование доброкачественного характера. Доктор рассказал, что почти каждый третий без каких-либо болей в спине имеет при обследовании грыжу межпозвоночного диска.

Также врач перечислил такие образования, как киста почки (12 процентов обследованных), киста молочной железы (у 37 процентов всех исследованных женщин). По словам специалиста, аденома и гипертрофия простаты находятся у каждого десятого мужчины до 40 лет, у каждого второго от 50 до 60 лет и у восьми мужчин из десяти к 80 годам. Узлы щитовидной железы при УЗИ найдут при случайном обследовании у каждого второго человека, причем зачастую не один узел, а два и более, добавил Мясников.

Ранее Мясников развеял миф о том, что гормональная заместительная терапия может приводить к набору веса. По словам специалиста, в современных препаратах дозы гормонов настолько низкие, что они не оказывают такого влияния на вес.

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