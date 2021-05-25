Доктор Мясников раскрыл опасность страха заболеть

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность страха заболеть. Он заявил, что порой боязнь заразиться чем-либо становится опаснее для здоровья пациентов, чем сама болезнь. В Telegram-канале доктор объяснил, что в медицине это называют ипохондрией.

Специалист отметил, что в таких случаях пациенты здоровы, но психологически чувствуют обратное, иногда даже без каких-либо оснований. «При практически нормальном самочувствии [пациенты] мучаются страхами заболеть», — пояснил Мясников. По данным исследований, этому состоянию подвержены от пяти до 30 процентов посетителей поликлиник.

Медик подчеркнул, что опасность такого состояния в том, что чувство тревоги лишь усиливается при постоянном обращении к врачам, а попытки обнаружить болезнь могут привести к нежелательным и даже губительным манипуляциям с организмом.

«Находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек — уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу!» — пояснил Мясников. Он заключил, что врачей учат определять такое состояние у пациентов, для этого создан специальный опросник из семи пунктов.

Ранее Мясников и генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова назвали растение, употребление которого в пищу может быть опасным для беременных женщин. Они отметили, что компонент часто встречается в китайском чае.