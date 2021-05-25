Невролог назвал неожиданный предвестник инфаркта

Врач-невролог Александр Евдокимов назвал неожиданный предвестник инфаркта в беседе с Пятым каналом.

По его словам, в некоторых случаях зевота может предупреждать об опасных состояниях. Медик призвал обратиться к специалистам, если человек стал замечать за собой зевоту слишком часто. Он добавил, что в этом случае стоит задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также о режиме труда и отдыха.

«Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам», — сказал Евдокимов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил факторы развития инфаркта. Говоря о неочевидных факторах, он указал на наследственность, когда ранние проявления инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний фиксировались у родственников. По мнению ведущего, другими важными показателями являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий уровень сахара в крови.