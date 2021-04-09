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Врач назвал неожиданные признаки инфаркта

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Фото: Unsplash

Боль в зубах и животе может указывать на развитие инфаркта, заявил врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный. Его слова передает телеканал «Звезда».

«Если у вас возникла боль в эпигастрии и вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза "гастрит", или "эзофагит", или "грыжа диафрагмального отдела пищевода" и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим», — указал врач-терапевт.

Он отметил, что зубная боль становится признаком инфаркта крайне редко. Безымянный подчеркнул, что любая резкая боль в груди является предвестником приступа.

Ранее Безымянный заявил, что инфаркт миокарда стал чаще случаться у людей в возрасте 25-30 лет, поэтому при развитии признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться к медикам. Если у пациента появилась резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, а иногда она приводит к развитию резкого кашлевого рефлекса, боль, отдающая в левую лопатку, то ее нельзя купировать различными обезболивающими противовоспалительными препаратами.

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