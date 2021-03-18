Доктор Мясников напомнил необычные симптомы инфаркта

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что боль в животе может быть признаком инфаркта. Такой неочевидный симптом он назвал в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, боль животе может появляться в особенности при инфаркте в задних и нижних стенках сердца. Также пациенты иногда жалуются на боль в диафрагме. Телеведущий напомнил, что первое описание инфаркта содержало именно этот симптом. «Так что это не всегда классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в руке, животе, голове, пальцах, зубная боль», — пояснил доктор.

Ранее Мясников утверждал, что частые симптомы инфаркта — давящая боль в груди, в то время как неявными признаками бывают одышка и кашель. Кроме того, слабость и холодный пот тоже можно считать проявлениями инфаркта. При этом люди могут испытывать дискомфорт в разных частях тела. Заболевание иногда сопровождается изжогой и отрыжкой.

Он также говорил, что самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта — это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена. Ожирение также является вторым, после курения, фактором риска для онкологических заболеваний, поскольку лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.