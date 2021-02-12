Доктор Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена. Специалист добавил, что ожирение также является вторым, после курения, фактором риска для онкологических заболеваний, поскольку лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

Врач подчеркнул, что в настоящее время в мире от избыточной массы тела и ожирения страдают 2,6 миллиарда человек — это около 40 процентов от населения Земли.

Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова перечислила семь признаков, которые могут указывать на «тихий инсульт», — острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. По словам специалиста, следует обращать внимание на внезапно появившееся головокружение; нарушения походки и зрения; развитие косоглазия; потерю четкости речи; начавшуюся асимметрию лица; ощущения онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.