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Российский врач раскрыл признаки «тихого инсульта» на ранних стадиях

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Тихий инсульт» на ранних стадиях может выражаться в онемении руки более чем на 20-30 минут и нарушениях сердца, которые видно на ЭКГ. Такие признаки назвал невролог Петр Труханов в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Минимальные изменения мы, конечно, можем увидеть на МРТ, но тут единственный момент, что метод дорогостоящий. А вот в ходе диспансеризации можно обнаружить тревожные признаки. Делается на диспансеризации ЭКГ», — отметил врач. Также он рассказал, что на медосмотре может быть сделан анализ крови на свертываемость, который может помочь обнаружить проблемы на ранней стадии и решить их.

Если «тихий инсульт» уже произошел, то пациенту придется регулярно обследоваться. «Последствия опасны тем, что это будут уже крупные инсульты, а повторные нарушения мозгового кровообращения всегда опасней», — предупредил Труханов.

Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова перечислила семь признаков, которые могут указывать на «тихий инсульт» — острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. По словам специалиста, следует обращать внимание на внезапно появившееся головокружение; нарушения походки и зрения; развитие косоглазия; потерю четкости речи; начавшуюся асимметрию лица; ощущения онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

Предыстория: Невролог перечислила семь признаков «тихого инсульта»
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