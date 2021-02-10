Невролог перечислила семь признаков «тихого инсульта»

«Тихий инсульт» — острое нарушения мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Чаще всего об этом состоянии врачи узнают ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом рассказала «Аргументам и Фактам» врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова.

Она перечислила семь признаков, которые могут указывать на надвигающуюся проблему. По словам специалиста, россиянам следует обращать внимание на внезапно появившееся головокружение; нарушения походки и зрения; развитие косоглазия; потерю четкости речи; начавшуюся асимметрию лица; ощущения онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

«Если симптомы носят преходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медицинской помощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ», — пояснила Долова.

Она добавила, что прогноз заболевания, как правило, носит благоприятный характер, однако, по данным исследований, у 10-15 процентв пациентов, перенесших «тихий инсульт», в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения.

Невролог подчеркнула, что в группе риска по развитию патологии «тихого инсульта» находятся люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями ритма сердца и атеросклерозом сонных артерий.

Ранее врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала условия для срочной госпитализации при низком давлении. По ее словам, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако если такое давление в принципе характерно для человека, то паниковать не следует. В том случае, если у пациента никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно начало резко падать в сочетании с такими симптомами, как холодный пот, боли в грудной клетке, одышка и тахикардия, тогда следует обязательно вызвать скорую. Врачам необходимо в обязательном порядке исключить острые состояния, такие как инфаркт миокарда или инсульт.