Доктор Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. Он также сообщил, что другими косвенными симптомами рака поджелудочной железы являются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

Специалист отметил, что курение — это доказанный фактор риска заболевания. Однако до 20 процентов случаев рака поджелудочной железы можно объяснить наследственностью. К другим факторам риска относятся избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о наличии у человека онкологического заболевания. По словам доктора, признаком рака может быть образование тромбов. Как отметил Мясников, в случае обнаружения тромба, следует обратиться к врачам и пройти полное обследование, чтобы максимально точно определить причину его появления.