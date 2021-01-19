Доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об основных причинах развития рака в эфире телеканала «Россия 1». Видео доступно на YouTube.

Специалист отметил, что онкологические заболевания провоцируют канцерогены. Самым большим из них является табачный дым. «Это 40 процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком», — сказал он.

Мясников также назвал продукты с повышенным содержанием канцерогенов. Среди них — шпроты и пережаренное растительное масло. Также, по словам врача, соль «официально признана канцерогеном для рака желудка», а колбасы, бекон, сосиски, сардельки вызывают рак многих органов. Алкогольные напитки могут провоцировать рак груди.

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Кроме того, канцерогены содержатся в строительных материалах, таких как радон, свинец и различные разновидности лака.

Врач подчеркнул, что к факторам развития рака относятся отсутствие физической активности, а также инфекции. По его словам, гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка.

В сентябре онколог Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. По его словам, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин. Доктор добавил, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.