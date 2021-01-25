Доктор Мясников предупредил о риске рака из-за кальяна

Врач, телеведущий Александр Мясников предупредил о риске рака из-за кальяна в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет», — отметил он. Специалист добавил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.

Врач подчеркнул, что безопасной формы курения не существует — это касается также трубки и сигар. Медик назвал их фактором риска для развития рака полости рта.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о наличии у человека онкологического заболевания. По словам доктора, признаком рака может быть образование тромбов. Как отметил Мясников, в случае обнаружения тромба, следует обратиться к врачам и пройти полное обследование, чтобы максимально точно определить причину его появления.