Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на семь самых распространенных вопросах о вакцинации против коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рассуждая о выборе препарата, он заявил, что в этом вопросе лучше довериться совету врача, поскольку одни вакцины дольше защищают, однако другие больше подходят людям с хроническими заболеваниями. Также врач указал, что онкологическим больным можно прививаться, поскольку это люди больше других рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Мясников разъяснил, что переболевшим COVID-19 не нужно прививаться до осени. Он добавил, что, скорее всего, иммунитет у переболевших сохранится и дольше. Он также призвал переболевших не комплексовать по поводу низкого уровня антител — при любой вирусной инфекции этот уровень снижается, однако при повторной встрече с вирусом включаются клетки памяти, которые сразу начнут опять вырабатывать антитела.

Врач утверждает, что современные вакцины способны бороться со всеми новыми мутациями коронавируса. При этом он выразил сомнения в эффективности плазмы крови переболевших как препарата для лечения COVID-19 от мутировавшего вируса.

Он уточнил, что для того, чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточно вакцинировать 30-40 процентов населения. Однако для спокойствия лучше привиться и получить собственную защиту, не надеясь на коллективный иммунитет.

Мясников также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer.« О "впустят" вопрос пока не стоит. Нас пока не впустят ни с Пфайзером, ни без! Европейский союз и США закрыты для всех извне и пока только ужесточают меры. В будущем возможно будут ориентироваться на уровень защитных антител, так как десятки миллионов людей уже перенесли ковид в той или иной форме», — резюмировал он.

Ранее Мясников раскрыл истинное отношение профессионального сообщества на Западе к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». «Западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину "Спутник V", в профессиональных журналах я этого не видел», — сказал он. Врач добавил, что выступает против «войны вакцин, когда в прессе очерняют одну вакцину, а другую превозносят».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.