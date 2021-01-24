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Житель США привился от коронавируса и через несколько часов умер

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Фото: Lindsey Wasson / REUTERS

Житель США умер через несколько часов после того, как ему сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил офис шерифа округа Плейсер в Калифорнии, передает телеканал Fox News.

Власти уточнили, что в конце декабря у погибшего был выявлен COVID-19. Особо отмечается, что он привился не в медицинском учреждении округа. Расследованием инцидента занялись сразу несколько агентств как на местном, так и на федеральном уровнях. Точная причина смерти не будет разглашаться до завершения следствия.

Неизвестно, какой именно препарат получил умерший — Moderna или Pfizer/BioNTech.

Департамент здравоохранения Калифорнии, в свою очередь, указал, что ни одна вакцина или медицинская процедура не обходится без риска, однако вероятность серьезной побочной реакции очень мала. Ожидаемая частота аллергических реакций составляет 1 к 100 тысячам.

8 января сообщалось, что в США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer. Его жена рассказала, что мужчина был абсолютно здоров, однако после вакцинации у него развилось аутоиммунное заболевание, приведшее к инсульту. Через три дня после укола мужчина впервые заметил признаки развивающегося заболевания — красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании выяснилось, что врач страдает от острой нехватки тромбоцитов. Специалисты компании пока не нашли связи между вакциной и развившимся заболеванием.

В США и Европе в настоящее время одобрены два препарата: разработки Pfizer/BioNTech и Moderna. Обе эти вакцины являются двухкомпонентными. Первую инъекцию уже получили более четырех миллионов американцев.

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