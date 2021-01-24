Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о наличии у человека онкологического заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам доктора, признаком рака может быть образование тромбов. Как отметил Мясников, в случае обнаружения тромба, следует обратиться к врачам и пройти полное обследование, чтобы максимально точно определить причину его появления.

«Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше, чем на три дня — это все факторы риска», — подчеркнул медик.

Он добавил, что причиной возникновения тромбов также могут становиться длительные авиаперелеты или нахождение за рулем автомобиля в течение долго времени.

Ранее Мясников ответил на семь самых распространенных вопросов о вакцинации против коронавируса. В частности, он заявил, что в этом вопросе лучше довериться совету врача, поскольку одни вакцины дольше защищают, другие — больше подходят людям с хроническими заболеваниями.