Доктор Мясников оценил опасность вакцины от COVID-19 для онкобольных

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что делать прививку можно и онкобольным, а также людям с другими тяжелыми заболеваниями. Свою оценку безопасности вакцинации для этой группы пациентов он дал в Telegram-канале.

«Это люди из группы большого риска тяжелого течения ковида, и им защита особенно важна!» — подчеркнул специалист. По его словам, нет каких-либо данных о том, что для этой категории больных вакцина может быть опасна.

Однако доктор добавил, что пока неизвестно, насколько прививка от COVID-19 будет эффективна в таких случаях. «Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов», — посчитал медик.

По его мнению, нельзя пренебрегать возможностью уберечь людей с онкологией от фатальных последствий. Он также заключил, что дополнительной мерой профилактики болезни может служить интерферон гамма в виде носовых капель, разрешенный к применению всем категориям пациентов.

Ранее Мясников заявлял, что в России возможен рост антипрививочных настроений среди граждан. По его словам, это может произойти из-за регулярного появления новостей о побочных эффектах западной вакцины от компании Pfizer.