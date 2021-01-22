Доктор Мясников назвал способный вызвать туберкулез напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал напиток, который способен привести к заражению туберкулезом и другим серьезным последствиям для организма. Его слова приводит РИА Новости.

По словам доктора, натуральное парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза. Он отметил, что в состав парного молока в том числе входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью.

Также в этом напитке могут быть элементы, разжижающие кровь. «И у ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины», — сказал врач.

В июне прошлого года ученые Калифорнийского университета в Дэвисе (США) пришли к выводу, что парное молоко может быть источником устойчивых к антимикробным препаратам бактерий. Такой процесс обычно происходит в том случае, если оставить молоко в условиях комнатной температуры. Таким образом, при употреблении молока эти бактерии проникают в человеческий организм и могут спровоцировать появление инфекционных заболеваний.