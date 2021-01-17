Доктор Мясников рассказал о неизлечимых случаях облысения

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неизлечимых случаях облысения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос не существует полноценного лечения. Он подчеркнул, что из-за генетических и гормональных причин недуга единственным эффективным способом его коррекции является пересадка волос. Врач также отметил, что вряд ли существует лекарство, которое поможет справиться с болезнью.

При этом Мясников рассказал, что от диффузного выпадения волос, которое может быть вызвано стрессом, дефицитом железа в организме или болезнью щитовидной железы, можно избавиться. Он добавил, что грибковые инфекции головы также поддаются лечению.

Ранее ученые обнаружили, что экстракт красного клевера эффективно помогает предотвратить облысение у мужчин. По итогам испытаний у участников эксперимента зафиксировали 13-процентный рост волос. Кроме того, специалисты отметили, что цикл выпадения волос у добровольцев снизился на 29 процентов.