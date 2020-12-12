Названо эффективное средство против облысения

Экстракт красного клевера эффективно помогает предотвратить облысение у мужчин. Об этом сообщает издание Express cо ссылкой на исследование британских ученых.

В исследовании приняли участие 30 мужчин с андрогенной алопецией. На протяжении четырех месяцев добровольцы наносили на кожу головы пятипроцентный экстракт красного клевера (Trifolium pratense).

По итогам испытаний у участников эксперимента зафиксировали 13-процентный рост волос. Кроме того, ученые отметили, что цикл выпадения волос у добровольцев снизился на 29 процентов. При этом группа, которой давали плацебо, результата не показала.

На втором этапе исследования отобрали 109 женщин, у которых спустя 90 дней отметили значительное улучшение структуры, внешнего вида и общего качества волос, отмечает издание.

Ранее новозеландский диетолог Райан Раман (Ryan Raman) назвал сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением. Эксперт утверждает, что при выпадении волос полезно есть авокадо. Эти фрукты богаты витамином Е, который защищает кожу головы от повреждения и окислительного стресса. По словам Рамана, в одном плоде авокадо содержится около 20 процентов дневной нормы витамина Е.