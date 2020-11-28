Врач назвал обязательное условие для предотвращения выпадения волос

Трихолог Филипп Кингсли назвал обязательное условие для предотвращения выпадения волос. Об этом врач рассказал изданию Express.

По его словам, для их нормального роста необходим витамин B12, который способствует образованию красных кровяных телец, доставляющих кислород в волосяные фолликулы. Специалист отметил, что нехватка кислорода может привести к утончению волос или же их выпадению.

Врач посоветовал для поддержания достаточного уровня B12 в крови употреблять в пищу молоко, сыры, йогурты и рыбу. Он также добавил, что много витамина содержится в различных видах мяса, однако при приготовлении мясных продуктов большая часть B12 разрушается.

Ранее врач-трихолог Георгий Абрамов оценил влияние коронавирусной инфекции на облысение. По его словам, к выпадению волос COVID-19, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. Специалист считает, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.