Доктор Мясников развеял миф об известной причине набора веса

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» миф о том, что гормональная заместительная терапия может приводить к набору веса. Выпуск опубликован на YouTube.

Доктор спросил у зрительницы, может ли прием таких препаратов быть причиной набора веса. Женщина посчитала, что это возможно только в том случае, если терапия подобрана неправильно. «Тут вопрос двоякий», — добавил после ее слов Мясников.

По словам доктора, в прошлом такие случаи были широко известны. Однако он отметил, что в современных противозачаточных таблетках дозы гормонов настолько низкие, что препараты не оказывают такого влияния на вес. «Считается, что сегодня дозы настолько подобраны, что не должны [приводить к набору веса]», — заключил специалист.

Ранее Мясников рассказал, как однажды попытался похудеть, но его старания оказались безуспешными: он лишь набрал вес. Телеведущий придерживался строгого режима на протяжении 10 дней, однако за это время его вес только увеличился с 88,5 до 89,5 килограмма.

После взвешивания медик решил поужинать пельменями. К его удивлению, утром весы показали, что он похудел на полкило. Врач предположил, что благодаря высококалорийной пище организм перестал накапливать энергию и «решил ее отдать».