Доктор Мясников рассказал о правильной подготовке к отпуску

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия-1» рассказал о правильной подготовке к отпуску. Он отметил, что она требуется даже для авиаперелета, особенно если он длится дольше четырех часов. Об этом пишет «Российская газета».

По словам специалиста, к длительным перелетам следует особенно внимательно относиться людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, тромбоз, диабет, а также злостным курильщикам и тем, кто проходит гормонально-заместительную терапию. Мясников рекомендует им носить компрессионное белье, принимать аспирин, а в некоторых случаях делать укол разжижающего кровь препарата. Не следует принимать алкоголь во время полета. Также врач напомнил о риске обострения хронических заболеваний.

Кроме того, необходимо брать с собой часто принимаемые лекарства с запасом и связочные материалы. При полетах в места без квалифицированной медицинской помощи следует захватить антибиотики.

Планирующим активный отдых людям Мясников посоветовал больше внимания уделить физической подготовке. А желающим привести к пляжному сезону в порядок живот и красиво выглядеть врач рекомендует выполнять упражнение на пресс «скрепка».

Ранее доктор Мясников развеял миф о том, что гормональная заместительная терапия может приводить к набору веса. Он отметил, что в современных противозачаточных таблетках дозы гормонов настолько низкие, что препараты не оказывают такого влияния на вес. «Считается, что сегодня дозы настолько подобраны, что не должны [приводить к набору веса]», — заключил специалист.