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Россиянам раскрыли фразу для мгновенного приема в больнице

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Фото: Pixabay

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком раскрыл фразу, которая позволит пациенту быстро получить помощь в больнице. Советом медик поделился с россиянами в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников обратил внимание, что пациент не всегда может попасть на прием за указанный срок и предположил, что в таком случае ему нужно настаивать на своем. Он попросил коллегу озвучить слова, которые необходимо сказать в регистратуре, чтобы оказаться на приеме как можно быстрее.

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять», — сказал Майчук. Доктор медицинских наук добавил, что если человек произнес эту фразу, ему «не имеют права отказать ни в одной клинике».

Ранее Мясников раскрыл секреты кавказского долголетия. По словам доктора, продолжительность жизни человека в первую очередь зависит от генетики. Если в родословной были люди, которые доживали до ста лет, то шансы на долгую жизнь увеличиваются в 17 раз. «Они же и выходят замуж друг за друга, все примерно в одном районе, где смешиваются гены — гены долгожителей», — пояснил врач.

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