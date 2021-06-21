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Минздрав назвал число регионов с приростом случаев коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 65 регионах России наблюдается прирост заболеваемости COVD-19.Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Около 465 тысяч пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, находятся на лечении или под наблюдением врачей. На начальном этапе рост заболеваемости наблюдался в 30 регионах, но сейчас, по словам Мурашко, их число выросло до 65.

Ранее министр здравоохранения оценил летальность от индийского штамма COVID-19. По его словам, этот штамм более заразный, но пока нельзя сказать, что показатели летальности выше, чем от других штаммов.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 17 378 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заражений обнаружили в Москве (7584), Московской области (1811) и Санкт-Петербурге (1046).

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