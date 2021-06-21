Власти Москвы рассказали о ситуации с коронавирусом

В Москве пока не наблюдается улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом», — сказала Ракова.

21 июня, по данным оперативного штаба, в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них в Москве — 7584. В Подмосковье статистика по выявленным случаям коронавируса стала рекордной с начала пандемии. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, за неделю число пациентов с подтвержденным COVID-19 выросло на три процента, или на 8,5 тысячи человек.