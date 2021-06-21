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Врач назвала опасность приема повышающих иммунитет препаратов

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Фото: Unsplash

Прием биологически активных веществ, повышающих иммунитет, не рекомендуется без предварительных исследований состояния иммунной системы. Об этом рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам врача, многие пациенты любят принимать иммуностимуляторы «на всякий случай», но это неоправданно без предварительного исследования организма.

«Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать», — сказала Загребнева.

Ранее нефролог Евгений Шилов назвал продукты, которые являются самыми опасными для почек. По словам врача, практически вся еда сейчас пересолена. Употребляя продукты вторичной переработки, человек получает за день недельную физиологическую порцию соли. Поэтому специалист посоветовал употреблять простые продукты питания: рыбу, свежие овощи, фрукты, оливковое масло.

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