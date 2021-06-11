Врачи назвали два вызывающих обострение артрита напитка

Исследователи из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии в клинике «Бригем энд уименс» (Бостон, США) назвали напитки, которые могут оказывать влияние на артрит. 217 испытуемых назвали употребление газированных напитков причиной ухудшения симптомов болезни, пишет британская Express.

«Прошлые научные работы показали, что употребление подслащенных сахаром напитков связано с повышенным риском развития ревматоидного артрита», — пояснили врачи. Их коллеги из Национальной службы здравоохранения Великобритании добавили, что ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые ткани, окружающие суставы. Это приводит к тому, что тонкий слой клеток, покрывающих суставы, воспаляется, выделяя определенные химические вещества, из-за чего сустав может терять форму и разрушаться. Несколько научных исследований показали, что алкоголь может увеличить частоту и тяжесть приступов подагры — разновидности артрита, который вызывает внезапную сильную боль в суставах. Врачи рекомендуют проводить «несколько дней без алкоголя каждую неделю».

Ухудшение состояния происходит оттого, что употребление большого количества алкоголя становится «спусковым крючком» для приступа подагры. Алкоголь увеличивает риск развития болезни и в здоровом организме. Специалисты Британского общества подагры уточнили, что употребление пива может увеличить вероятность развития подагры сильнее по сравнению с вином или иными спиртными напитками. «Алкоголь может повысить уровень мочевой кислоты в крови», — предупредили врачи, предложив контролировать уровень сладких напитков и алкоголя ради здоровья суставов.

Ранее стоматолог заявила, что неправильные прикус и расположение зубов могут привести к развитию таких заболеваний, как артрит и артроз. По словам врача, если эти болезни затронули височно-нижнечелюстной сустав, с помощью которого двигается нижняя челюсть, то начинаются такие проблемы, как щелчки, хруст, боли, рот не открывается широко.