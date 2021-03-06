Назван «безобидный» предвестник серьезных заболеваний

Такой «безобидный» симптом, как частое онемение рук или ног, может быть предвестником серьезных заболеваний. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

В частности, среди болезней, показателем которых он является, эксперт назвала сахарный диабет, рассеянный склероз и ревматоидный артрит. По ее словам, в таких случаях развивается нейропатия, при которой страдают нервные корешки в верхних и нижних конечностях.

Кроме того, онемение может свидетельствовать о заболевании артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — развитии облитерирующего эндартериита или болезни Рейно. «При выходе на холод пальцы становятся синими. Если не лечить, может развиться гангрена», — предупредила Ескова.

Врач уточнила, что нередко онемение развивается у людей, чей род деятельности связан с нагрузкой на кисти рук, а также может быть вызвано заболеваниями позвоночника — межпозвонковой грыжей, остеохондрозом, сужением спинномозгового канала, опухолями, — и отравлением солями тяжелых металлов.

3 марта британские врачи пришли к выводу, что несварение желудка и горечь во рту могут стать симптомом рака поджелудочной железы. Так, на онкологическое новообразование указывает общий дискомфорт в области живота, распространяющийся вплоть до спины. Кроме того, у людей, страдающих этим заболеванием, наблюдается несварение желудка, жгучая боль в груди и горький привкус во рту.