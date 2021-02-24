Боль в спине у мужчины оказалась симптомом смертельной болезни

Житель английского графства Шропшир, Великобритания, принимал симптом смертельной болезни за растяжение мышцы после тренировки в спортзале. Об этом сообщает газета Liverpool Echo.

28-летний Гарет Эммерсон (Gareth Emmerson) рассказал, что в 2014 году у него диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. «Я страдал от боли в спине и месяца три думал, что это из-за растяжения мышцы», — объяснил он.

Когда боль в спине стала невыносимой, британец обратился в отделение скорой помощи. Там ему дали обезболивающие и направили на МРТ. Проведенные анализы выявили в спине пациента опухоль размером с два теннисных мяча.

За последние семь лет Эммерсон прошел несколько курсов химио- и радиотерапии, которые помогали в борьбе с опухолью. Однако в ноябре прошлого года врачи заявили, что у пациента в четвертый раз произошел рецидив, и рак перекинулся на лимфатические узлы, легкие и мозг.

В том же месяце у Эммерсона удалили большое новообразование, и теперь он проходит курс химиотерапии. Онколог предупредил, что на текущий момент не существует методов излечить этот вид рака, и в определенный момент химиотерапия перестанет работать.

Узнав диагноз, британец составил список мечт, которые он хочет исполнить перед смертью. Он уже осуществил одно из желаний и посетил матч с участием своего любимого футбольного клуба Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Килсайт, Северный Ланкашир, победила смертельную болезнь и получила титул королевы красоты. В 2017 году у 25-летней Стефани Джиллан (Stephanie Gillan) диагностировали агрессивную форму рака кости — нейрофибросаркому.