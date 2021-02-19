Женщина победила смертельную болезнь и стала королевой красоты

Жительница шотландского города Килсайт, Северный Ланкашир, победила смертельную болезнь и получила титул королевы красоты. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 2017 году у 25-летней Стефани Джиллан (Stephanie Gillan) диагностировали агрессивную форму рака кости — нейрофибросаркому. В ту же неделю ее мужа Роберта (Robert) сбил шеститонный грузовик.

«Для любой 25-летней женщины невыносимо присматривать за троими детьми и думать, кто позаботится о них, если они потеряют обоих родителей за такой короткий промежуток времени. Так что можете представить, какой психической нагрузке я подверглась», — рассказала она.

Женщина рассказала, что и она, и ее муж чудесным образом выжили. «Моя опухоль очень редкая, но она оказалась доброкачественной и излечимой, хотя лечиться приходится до сих пор, так как она разрушила кость и начала распространяться в мои легкие», — сообщила она.

Роберт тоже восстановился после полученной травмы, но психическое состояние семьи до сих пор не восстановилось после пережитого.

В январе 2020 года Джиллан выиграла конкурс красоты.

Теперь она возглавила благотворительную организацию, которая оказывает психологическую поддержку тем, кому это необходимо. «Психическое здоровье — близкая мне тема, так как я страдаю от тяжелых панических атак с раннего возраста», — сказала шотландка.

Она отметила, что каждый день проходит через адские муки из-за своего состояния здоровья, но это никогда не позволит ей сломаться. «Я продолжу бороться за позитив и распространение идеи, что никто не одинок в своих проблемах», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что стюардесса из Египта Доаа Абуэльсеуд (Doaa Abouelseoud), у которой дважды диагностировали рак, победила болезнь. Заболевание заставило ее резко изменить образ жизни: египтянка отказалась от вредных привычек, перешла на здоровое питание и стала заниматься спортом.