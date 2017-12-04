Египтянка отказалась от негатива и дважды победила рак

Стюардесса из Египта Доаа Абуэльсеуд (Doaa Abouelseoud), которой дважды диагностировали рак, победила заболевания и выжила. Свою историю она рассказала изданию Daily Mail.

31-летняя египтянка поняла, что надо идти к врачу, когда неожиданно похудела на 12 килограммов за три месяца. Когда она пришла к врачу, у нее в груди обнаружилась небольшая опухоль. Врач велел ей не волноваться и отправил на операцию. Однако через 10 дней после нее ей позвонил онколог и сказал, что на самом деле у нее рак груди третьей стадии и ей потребуются еще операции.

«Швы еще не зажили, а их надо было снова вскрывать. Через неделю после ее звонка меня еще раз прооперировали, но плохие новости на этом не закончились: у меня нашли еще один рак, на этот раз — лимфогранулематоз», — рассказала Абуэльсеуд. Женщина очень тяжело переживала новость: в том же году ее мама скончалась от рака поджелудочной железы.

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Химиотерапию Абуэльсеуд называет одновременно худшим и лучшим опытом в своей жизни: «Мне было больно, я потеряла аппетит, почти перестала общаться с друзьями. Зато я начала считать то, что раньше воспринимала как должное. Например, вкус пищи: во время лечения я перестала его чувствовать». После нескольких курсов химио- и радиотерапии врачи поздравили пациентку с выздоровлением.

Болезнь заставила ее резко изменить образ жизни: египтянка отказалась от вредных привычек, стала питаться здоровой пищей и заниматься спортом. Но главным фактором Абуэльсеуд считает изменившееся отношение к жизни: «Теперь я ничего не боюсь и убрала весь негатив из своего разума и сердца, это и помогло мне победить рак». Женщина считает, что ей очень повезло: болезнь успели вовремя диагностировать и сделать операцию. Она советует всем онкобольным не сдаваться и ведет аккаунт в Instagram, где делится своим опытом.