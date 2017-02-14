Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум Недели моды в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ нижнего белья для женщин, переживших мастэктомию. Об этом сообщает BBC News.

Примерно половина моделей, которые демонстрировали коллекцию фирмы AnaOno, лишились груди из-за метастазирующего рака молочной железы на поздних стадиях. Кроме того, несколько моделей пошли на подобную операцию в профилактических целях.

Отмечается, что у основательницы AnaOno, американского дизайнера одежды Дана Донофри (Dana Donofree) из-за раковой опухоли были удалены обе молочные железы. После операции она обнаружила, что больше не может носить обычное нижнее белье. Ей пришлось разрабатывать подходящие бюстгальтеры самостоятельно.

По словам Донофри, для моделей, переживших рак, участие в подобном мероприятии — это очень важный момент. «Мне пришлось постепенно восстанавливать самоуважение и уверенность в себе, — вспоминает она. — Сначала при помощи мастэктомической татуировки, потом за счет разговоров с другими женщинами о жизни после операции и, наконец, примеряя первый прототип своего бюстгальтера».

Выручку от продажи билетов на мероприятие перечислили благотворительной организации Cancerland.

Ранее 14 февраля сообщалось, что присутствовавший на одном из мероприятий Недели моды в Нью-Йорке назвал супругу президента США Меланию Трамп проституткой. Редакторы издания объявили ему выговор.