Несварение желудка и горечь во рту оказались симптомами смертельной болезни

Несварение желудка и горечь во рту могут стать симптомом смертельного заболевания, а именно рака поджелудочной железы. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на врачей.

Так, на онкологическое новообразование указывает общий дискомфорт в области живота, распространяющийся вплоть до спины. Кроме того, у людей, страдающих этим заболеванием, наблюдается несварение желудка, жгучая боль в груди и горький привкус во рту.

Отмечается, что болевые ощущения, как правило, усиливаются в лежачем положении и после употребления пищи. Другими симптомами рака поджелудочной железы служат резкое похудение, тошнота, диарея, запор и потеря аппетита.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Шропшир, Великобритания, принимал симптом смертельной болезни за растяжение мышцы после тренировки в спортзале. Оказалось, что молодой человек болен саркомой Юинга — злокачественной опухолью костного скелета.