Студенту с заражением крови отказали в лечении и погубили его

В английском городе Уэймут, графство Дорсет, студент умер от заражения крови после того, как ему поставили неверный диагноз и отказали в лечении. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

19-летний Тоби Хадсон (Toby Hudson) 25 раз звонил в больницу Уэймута, но не смог ни с кем связаться из-за внутренних неполадок в системе. Он решил попытать удачу на следующий день и в конечном счете дозвонился. Однако ему сказали, что в ближайшие 48 часов он не сможет получить медпомощь, так как прикреплен к медучреждению при университете в городе Саутгемптон, графство Хэмпшир.

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Хадсону предложили пройти в их больнице регистрацию, которая занимает двое суток, или самостоятельно приехать в отделение скорой помощи. Спустя два дня юноша умер от сепсиса. На дознании установили, что ранее Хадсон уже обслуживался в больнице Уэймута, но после переезда в Саутгемптон на учебу он прикрепился к больнице ближе к кампусу.

Согласно материалам дела, британец около двух месяцев страдал от кашля, прежде чем вернуться к семье в Уэймут на летние каникулы. У юноши воспалились миндалины и болело горло. Он посетил больницу, где у него ошибочно диагностировали тонзиллит и прописали ему антибиотики. В последующие 24 часа его состояние ухудшилось, и родители вызвали скорую.

В карете скорой помощи у юноши остановилось сердце, и парамедики вызвали подкрепление, которое в результате прибыло по неправильному адресу. Позже пациента доставили в больницу округа Дорсет, однако спасти его не удалось. Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что британка умерла через несколько недель после того, как выслушала от врача оптимистичный прогноз касательно своего здоровья. Женщина год лечилась от рака, и в результате ей сказали, что болезнь отступила. Однако позже у женщины произошел рецидив.