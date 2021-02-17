Женщина выслушала от врача оптимистичный прогноз и через несколько недель умерла

Жительница английского города Хаслингден, графство Ланкашир, умерла через несколько недель после того, как выслушала от врача оптимистичный прогноз касательно своего здоровья. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

С января 2020 года 27-летняя Эшли Уайтекер (Ashleigh Whitaker) боролась с Саркомой Юинга — злокачественной опухолью костного скелета. За 12 месяцев она успешно перенесла химио- и радиотерапию, и в декабре врачи заверили пациентку, что болезнь отступила. По словам 30-летнего жениха Митчелла Атробуса (Mitchell Antrobus), они с Эшли стали готовиться к свадьбе и строить планы на будущее.

Однако 30 января британка почувствовала недомогание, а 2 февраля ее неотложно доставили в больницу. Доктора обследовали пациентку и выяснили, что у нее произошел рецидив. Эшли, мать десятилетнего сына Джордана, умерла на следующий день после того, как ее госпитализировали.

«Вы не найдете более заботливого и любящего человека, чем Эшли, — говорит Атробус, который находился с ней в отношениях десять лет. — Она заходила в комнату и озаряла ее светом. Она дарила позитивные эмоции каждому, с кем общалась. Она была самой прекрасной матерью и души не чаяла в ребенке».

Ранее сообщалось, что в американском городе Амарилло, штат Техас, пятилетняя девочка умерла от COVID-19 через 15 часов после того, как врачи сказали, что с ней все будет хорошо. Ее похоронили 7 ноября.