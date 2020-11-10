Больная COVID-19 девочка выслушала оптимистичный прогноз врачей и умерла

В американском городе Амарилло, штат Техас, пятилетняя девочка умерла от COVID-19 через 15 часов после того, как врачи сказали, что с ней все будет хорошо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27 октября Тэгэн Уайт (Tagan White) пожаловалась родителям на слабость. На следующий вечер ее начало тошнить, и родители отвели девочку к врачу. Ребенку сделали тест на COVID-19, он оказался положительным. Медики отправили Уайт домой и дали оптимистичный прогноз по ее состоянию. «Они сказали, что у детей не бывает осложнений новой коронавирусной инфекции», — рассказала мать погибшей.

Ночью девочке стало плохо во сне, родители не смогли ее разбудить. Они вызвали скорую помощь, но ребенка не удалось спасти.

Ее похоронили в субботу, 7 ноября. По словам родителей, Уайт не страдала от хронических заболеваний, была активным и здоровым ребенком. Девочка всегда носила медицинскую маску в общественных местах и напоминала родителям об этом.

Ранее сообщалось, что учительница из британского города Белфаст, Северная Ирландия, переболевшая COVID-19, была вынуждена бросить работу, так как уже восемь месяцев не может до конца избавиться от симптомов болезни. Она может работать только два-три часа в день, остальное время ей приходится отдыхать.