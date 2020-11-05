Мужчина заподозрил у себя коронавирус и убил дочь-астматика

Житель индонезийского города Кудус заподозрил, что заразился коронавирусом, и убил дочь-астматика. Об этом сообщает издание Asia One.

8 октября 48-летний мужчина, известный по инициалам Е.Г. (EG), заподозрил, что заразился коронавирусом и решил покончить с собой.

«Когда он собирался покончить жизнь самоубийством, он увидел, как его дочь смотрит телевизор, и внезапно решил убить ее тоже», — сообщил глава отделения уголовного розыска полиции Кудуса Агустинус Дэвид (Agustinus David).

По данным полиции, Е.Г. был уверен, что его дочь, которая страдала астмой, тоже заразилась респираторным заболеванием. Предположительно, он попытался задушить девочку и нанес себе травмы.

Вскоре после этого соседи обнаружили мужчину лежащим на полу. Его дочь была найдена сидящей на стуле перед телевизором с саронгом — индонезийской мужской одеждой — на шее. Оба найденных были живы, но девочка скончалась по дороге в местную детскую больницу.

Полицейские задержали злоумышленника, он содержится в полицейском участке. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Были ли он и его дочь действительно заражены коронавирусом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что житель округа Уилл, штат Иллинойс, США, убил возлюбленную и покончил с собой, так как боялся, что его подруга заразилась коронавирусом. Проведенный посмертно тест не выявил коронавирусной инфекции ни у мужчины, ни у его девушки.