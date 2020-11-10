Переболевшая COVID-19 пожаловалась на невозможность работать после болезни

Учительница из британского города Белфаст, Северная Ирландия, переболевшая COVID-19, была вынуждена бросить работу, так как уже восемь месяцев не может до конца избавиться от симптомов болезни. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

48-летняя Маргарет МакАтэмни (McAtamney) заразилась новой коронавирусной инфекцией в марте. «В груди будто что-то горело, и было ощущение, что на ней кто-то сидит и не дает мне дышать», — рассказала ирландка о первых симптомах. Она позвонила в скорую, но в ответ на ее жалобы ей сказали сидеть дома и ни с кем не общаться. Спустя пару дней МакАтэмни начала задыхаться, и ее госпитализировали.

Учительница попала в коронавирусную больницу, однако, так как ей не требовалась искусственная вентиляция легких, ее вскоре выписали. При этом сама ирландка утверждает, что ей было так плохо, что она готовилась к смерти. В последующие несколько месяцев МакАтэмни несколько раз звонила терапевту с жалобами, ее перенаправляли в скорую, доставляли в больницу и сразу отправляли домой на самолечение. Она жаловалась на невозможность нормально жить и работать.

«Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила», — призналась МакАтэмни. Она до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ирландка может работать два-три часа в день, после этого ей приходится лежать и восстанавливать силы. До заражения COVID-19 она вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.

Она была вынуждена уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, запланированное на весну 2020 года. МакАтэмни опасается, что скоро ее сбережения закончатся, и призывает национальную систему здравоохранения обратить внимание не только на профилактику COVID-19, но и на тех, кто, как и она, страдает от «долгого COVID». Это форма новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).