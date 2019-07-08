Мальчик выслушал от врача оптимистичный прогноз и умер

В английском графстве Лестершир мальчик умер от воспаления легких после того, как врач не смог поставить ему верный диагноз. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Родители трехлетнего Кришана Сауджани (Krishan Saujani), страдающего от синдрома Дауна, обеспокоились его состоянием, когда у ребенка появилась рвота, диарея и лихорадка. Отец с матерью решили отвести его к терапевту, чтобы он смог получить первую медицинскую помощь. Врач не обнаружил ничего серьезного и не стал прописывать антибиотики.

К вечеру состояние мальчика стремительно ухудшилось, родители вызвали скорую. Они ждали приезда врачей три часа. Однако по прибытии в больницу Сауджани не смогли сразу принять, так как медики были заняты.

По словам родителей мальчика, он несколько часов лежал на больничной койке без присмотра врачей. Когда ребенок начал терять сознание, отец побежал за специалистами, которые в срочном порядке начали реанимировать его. Спустя час Сауджани скончался в больнице.

В ходе следствия выяснилось, что работники медицинской службы допустили ряд ошибок, из-за которых им не удалось предотвратить смерть ребенка. Терапевт не смог вовремя распознать начавшийся сепсис, что привело к гибели малыша. После расследования произошедшего глава департамента педиатрической службы, Саманта Джонс (Samantha Jones), извинилась перед родителями и выразила свои соболезнования.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!