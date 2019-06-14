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Ребенок скончался от приступа астмы из-за халатности врачей

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Джордж Смит

В американском городе Бостон, штат Массачусетс, завершено расследование, которое проводилось в связи с отказом бригады скорой помощи от госпитализации мальчика с тяжелой формой астмы. Об этом сообщает сайт Lincolneshire Live.

После отказа от госпитализации у ребенка начался второй приступ, в результате которого он скончался. Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу, что причиной смерти стала халатность сотрудников скорой. По ее мнению, они не оказали ему необходимой помощи, а также не внесли повторные результаты, которые показал прибор для измерения пиковой скорости выдоха.

11-летний Джордж Смит (George Smith) страдал от лабильной бронхиальной астмы большую часть своей жизни. Во время очередного приступа в октябре 2017 года его мать сразу же вызвала скорую и дала ему ингалятор.

Прибывшие медики осмотрели ребенка. Поскольку он мог самостоятельно стоять на ногах и спокойно говорить, они заключили, что его состояние улучшилось. Хотя пиковая скорость выдоха превышала нормальное значение, они приняли решение не госпитализировать мальчика.

Через несколько часов у него случился второй приступ, который привел к потере сознания и остановке сердца. Отцу пришлось несколько раз реанимировать ребенка до повторного приезда скорой. Джорджа доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

«Его смерть причинила невообразимую боль. Джордж больше всего боялся умереть от астмы и научился с ней жить», — рассказала мама мальчика.

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