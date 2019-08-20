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Ребенок выслушал от врачей оптимистичный прогноз и через четыре дня умер

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Остин О'Дауд

В английском графстве Эссекс врачи отправили девятилетнего пациента домой, решив, что его укусило насекомое. Как сообщает газета Daily Mirror, через четыре дня после осмотра мальчик умер.

Родители Остина О'Дауда (Austin O'Dowd) утверждают, что их ребенок около года страдал от загадочного заболевания. По словам его отца, 64-летнего Винсента (Vincent), мальчик впервые посетил больницу 30 октября прошлого года с жалобами на боли в желудке. С того дня медики 12 раз возвращали юного пациента домой, утверждая, что он здоров.

За несколько недель до смерти у О'Дауда воспалился глаз, он страдал от диареи и рвоты. Врачи заключили, что ребенка укусило насекомое, и отказались от дальнейшего обследования. 2 июня, спустя четыре дня после приема, ребенок умер.

«Я считаю, что его смерть произошла по вине больницы, — подчеркивает Винсент. — А ирония заключается в том, что он сам мечтал стать доктором». Семья О'Дауда проводит расследование и выясняет причину гибели сына.

В 2018 году сообщалось, что шестилетняя девочка из США скончалась от гриппа спустя всего несколько часов после осмотра врачей, которые пообещали ей выздоровление. Ей прописали сильнодействующий препарат «Тамифлю», а также посоветовали пить больше воды. Несмотря на рекомендации, пациентка умерла.

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