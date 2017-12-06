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Молодая мать приболела и умерла на следующий день

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Alani Murrieta
Alani Murrieta

Жительница города Финикс (штат Аризона, США) Алани Мурриета (Alani Murrieta) умерла на следующий день после того, как врачи диагностировали грипп. Об этом сообщает The Independent.

20-летнюю мать отправили домой, выписав рецепт с лекарствами от гриппа. Через некоторое время девушка повторно обратилась в больницу, когда начала задыхаться. Позднее выяснилось, что у нее пневмония.

После того, как состояние Мурриенты ухудшилось, ее обследовали более тщательно. Рентген показал, что первоначальный диагноз был ошибочным, девушку госпитализировали, но через восемь часов она скончалась.

У нее остались двое сыновей. На данный момент семья собирает пожертвования для захоронения Мурриеты.

Молодая мать стала жертвой серьезного осложнения гриппа. Издание приводит статистику подобных случаев в Великобритании: по данным Oxford Vaccine Group, в стране ежегодно от осложнений умирает около 600 человек.

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