Россиянка сходила в Турции на свидание и умерла

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило гибель 19-летней россиянки. Об этом ТАСС сообщил представитель дипломатической миссии.

«На данный момент результаты медэкспертиз от турецкой стороны мы пока не получили, поэтому обстоятельства гибели прокомментировать не можем», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что дипломаты оказали всю «необходимую помощь для отправки тела на родину». Полиция Турции проводит расследование по этому делу.

По информации РИА Новости, труп девушки со следами насилия был обнаружен в автомобиле 18 ноября недалеко от Стамбула. Погибшую звали Татьяна Черханова, сообщалось, что она отправилась на прогулку в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции.