Жительница Чикаго застряла в заборе и умерла

Жительница Чикаго умерла в больнице спустя несколько дней после того, как ее обнаружили застрявшей головой в заборе. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

64-летнюю Линду Брингман (Linda Bringman) нашли зажатой между железными прутьями ограды возле отделения банка North Side. Отмечается, что она была без сознания. Женщину доставили в клинику в критическом состоянии, где она скончалась.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали черепно-мозговая травма аноксического характера и позиционная асфикция (тело находилось в таком положении, что невозможно было нормально дышать).

Произошедшее назвали несчастным случаем. Как женщина могла застрять в заборе, пока не установлено.