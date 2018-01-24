Девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла

Шестилетняя девочка из США скончалась от гриппа спустя всего несколько часов после осмотра врачей, которые пообещали ей выздоровление. Об этом сообщило издание CBS 6 News.

Эмили Грейс Мут (Emily Grace Muth) из штата Северная Каролина заболела 16 января, и ее мать Ронда (Rhonda) сразу же отвела девочку к врачу. Ей диагностировали грипп и прописали сильнодействующий препарат «Тамифлю». Однако спустя два дня девочка начала задыхаться, и ей вызвали скорую. Приехавшие врачи посоветовали матери давать Эмили побольше воды и пообещали, что тогда она выздоровеет за неделю.

Однако спустя несколько часов ситуация ухудшилась: Эмили стала дышать еще тяжелее, а потом неожиданно села на кровати и упала бездыханная. Ронда снова вызвала врачей, они сделали девочке искусственное дыхание и массаж сердца, но это не помогло — она умерла по пути в больницу.

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В 49 штатах США (за исключением Гавайских островов) бушует эпидемия «гонконгского» гриппа. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 19 января сообщили, что от штамма уже погибли 30 детей, и это один из самых смертельных вирусов за историю наблюдений.

Вспышки штамма «гонконгского» гриппа AH3N2 наблюдались еще с XIX века, самая серьезная эпидемия произошла в 1968-1969 годах, когда от него погибли более миллиона человек по всей планете. Вирус воздействует на организм комплексно, больше всего он опасен для детей и пожилых.

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