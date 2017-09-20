Сгинь, инфекция!

Как ни грустно, лето позади. Хорошо отдохнувшие, полные сил, мы вступаем в новый деловой и учебный сезон. Беда в том, что осеннее ненастье не только дисциплинирует и настраивает на рабочий лад, но и повышает риск подхватить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) или грипп. И каждый год возникает вопрос: как уберечься от болезни? В этом способны помочь современные иммуностимуляторы.

Почему осенью неизменно фиксируется всплеск вирусных заболеваний — то, что мы привыкли называть простудой? Понятно: погода. Так всегда на стыке сезонов, при переходе от относительно теплого лета к хмурой осени или от слякотной осени к суровой русской зиме. Перепады температуры и атмосферного давления создают серьезную стрессовую нагрузку на организм, и пережить это без потерь способна иммунная система далеко не каждого человека.

Еще фактор: заканчиваются каникулы и отпуска, дети возвращаются в классы, взрослые — в офисы, у всех меняется режим дня. Это тоже стресс для организма, ослабляющий иммунитет. Ситуация осложняется и тем, что из дальних и ближних летних путешествий мы вместе с яркими впечатлениями привозим и специфическую микрофлору. Это тоже способствует ОРВИ. Кроме того, когда на улице уже холодно, а в общественном транспорте (например, в метро) все еще тепло, душно (и тесно), подхватить витающую в воздухе инфекцию особенно легко. Ведь тепло, влажность и скученность людей — просто-таки санаторно-курортные условия для размножения и распространения вирусов!

Чтобы помочь своему иммунитету спокойнее перенести смену сезонов, важно подобрать средство неспецифической профилактики простуды и гриппа. Неспецифическая — это важно. Так называется профилактика, воздействующая на вирусы не напрямую, а опосредованно, через увеличение в организме количества особых белков-интерферонов, обладающих противовирусной активностью. Дело в том, что человечеству известно уже более 200 возбудителей гриппа и ОРВИ. Новые модификации (штаммы) вирусов возникают практически ежегодно. А «воинам света»-интерферонам все равно, какой именно штамм болезнетворного вируса перед ними: они просто видят врага и обезвреживают его, сокращая ему жизненный цикл и не позволяя размножаться.

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Одно из эффективных средств профилактики и лечения простуды, предлагаемых в аптеках, — иммуностимуляторы. Эти препараты помогают организму вырабатывать больше интерферонов, организуя отпор атакам болезнетворных микроорганизмов. Среди современных иммуностимуляторов стоит обратить внимание на отечественный комплексный семейный препарат с противовирусным механизмом действия ― «Цитовир-3».

Почему комплексный? Потому что благодаря своему составу «Цитовир-3» не только позволяет достаточно быстро, в течение суток, повысить уровень циркулирующего в организме интерферона, но и долго поддерживает этот уровень, достаточный для противодействия вирусной инфекции. Препарат решает целый комплекс задач. Он годится и для плановой профилактики, и для экстренной помощи в случаях контакта с заболевшими, и для лечения.

Почему семейный? Потому что принимать «Цитовир-3» для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ можно не только взрослым, но и детям старше 1 года. Специально для детей до 6 лет препарат выпускается в виде сиропа.

Препарат эффективен против любых возбудителей гриппа и ОРВИ. Кроме того, он очень удобен в применении. Принимая препарат в течение всего 4 дней, можно на целый месяц резко снизить для себя и своих близких вероятность подхватить острую респираторную вирусную инфекцию.

Самые надежные меры — превентивные. «Цитовир-3» лучше всего применять в период сезонных эпидемий, при форс-мажоре (например, при переохлаждении организма) или же при самых первых симптомах простуды — общем недомогании, першении в горле. Но даже если вы опоздали и ОРВИ все-таки уложила вас или кого-то из ваших близких в постель, «Цитовир-3» заметно снизит вероятность развития таких опасных бактериальных осложнений, как бронхит или пневмония.

Встречайте осень с улыбкой и будьте здоровы!

