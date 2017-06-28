Доказана эффективность пластырей для вакцинации от гриппа

Американские ученые доказали эффективность растворимых пластырей как нового способа вакцинации против гриппа. В ближайшем будущем этот метод может заменить болезненные уколы. Результаты первого этапа клинических испытаний опубликованы в медицинском журнале Lancet.

В пластыре содержится вакцина, которая вводится в организм пациента через кожу с помощью микроиголок. Этот способ может иметь преимущества перед обычным способом прививания, поскольку в коже присутствует множество антигенпрезентирующих (дендритных) клеток. Последние распознают антиген (чужеродное вещество) и активируют Т-лимфоциты на борьбу с ним. Однако безопасность и эффективность таких вакцин ранее были проверены только на животных.

В слепом рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Добровольцы не страдали кожными заболеваниями и не прививались от гриппа в 2014-2015 годах. Испытуемых случайно распределили по четырем группам равного размера. В одной группе пациентам делали уколы, а участникам в трех других давали пластыри, которые либо содержали вакцину, либо были «пустышкой» (плацебо).

Исследователи проследили за возможными проявлениями нежелательных реакций в течение 180 дней, а также определили количество антител в организме добровольцев на 28 день после вакцинации.

Оказалось, что самыми сильными побочными эффектами от применения пластырей были повышенная чувствительность кожи, покраснение и зуд. При этом эффективность нового способа прививания не уступала внутримышечной инъекции. 70 процентов добровольцев, которые получили вакцину таким образом, сообщили, что предпочли бы пластыри болезненным уколам.