Врачи признали больную женщину здоровой и погубили ее

В английском городе Блэкпул, графство Ланкашир, доктора признали женщину, у которой развилась редкая форма инсульта, здоровой и погубили ее. Об этом сообщает местный новостной портал Lancs Live.

В конце октября 2019 года 35-летняя мать двоих детей Керри Даниэль обратилась в больницу с жалобами на мигрень, тошноту, неприятные ощущения в шее и повышенную чувствительность к свету. Она отмечала, что никогда не испытывала такой сильной головной боли.

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Врачи подозревали у Даниэль внутримозговое кровоизлияние или воспалительное поражение головного мозга, в частности, менингит или энцефалит. Больной ввели антибиотики с широким спектром действия и направили на компьютерную томографию (КТ). Полученные снимки передали врачу-радиологу с десятилетним опытом работы и ее стажеру.

На дознании, состоявшемся 16 февраля текущего года, стало известно, что радиолог и ее помощник не выявили у Даниэль отклонений. Однако повторная КТ, проведенная на следующий день, показала, что в базилярной артерии пациентки образовался тромб диаметром в три миллиметра. Старший судмедэксперт Джеймс Эйдли утверждает, что тромб был виден и при первом обследовании, однако радиолог и ее ассистент его не заметили.

На следующий день Даниэль направили к нейрохирургу Николасу Парку, однако к тому моменту состояние пациентки было непоправимым. Он отметил, что у женщины был крайне редкая форма инсульта. Британка умерла от осложнений 1 ноября 2019 года года, через два дня после первого осмотра. Расследование ее смерти продолжается.

Ранее сообщалось, что британка умерла через несколько недель после того, как выслушала от врача оптимистичный прогноз касательно своего здоровья. Женщина год лечилась от рака, и в результате ей сказали, что болезнь отступила. Однако позже у женщины произошел рецидив.