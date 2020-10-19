Врачи прописали болеющей раком девушке парацетамол и погубили ее

В испанском городе Паленсия врачи прописали пациентке, болеющей раком головного мозга, парацетамол и погубили ее, не оказав своевременного лечения. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные СМИ.

22-летняя стоматолог Лидия Гонсалес (Lidia Gonzalez) умерла 12 июля от терминальной стадии рака. Она заметила первые признаки болезни в мае: ее тревожили тошнота, головокружение и проблемы со зрением. Девушка обратилась в отделение неотложной помощи. Медики провели обследование и обнаружили крупную опухоль в левой части ее мозга.

Врачи решили сделать биопсию в ближайшем городе, где было необходимое оборудование. «Она находилась там в полном одиночестве десять дней, пока 14 мая они наконец не провели анализ», — рассказывает ее мать Лидия Гарсия (Lidia Garcia). Через четыре дня после биопсии девушку отправили домой восстанавливаться. Ей объяснили, что детальное обследование необходимо, чтобы онколог смог как можно быстрее составить план лечения.

Однако, по словам Гарсии, никакой терапии не последовало. «Ей прописали парацетамол… и бросили без какого-либо лечения», — отметила она. Мать винит в смерти дочери задержки в обследовании и лечении, связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее в Великобритании умирающая от рака медсестра записала ролик, в котором пожаловалась на врачебные ошибки. В течение трех лет Джули О'Коннор не могли диагностировать рак. Ей поставили верный диагноз, только когда она обратилась к частному консультанту. Однако на тот момент для лечения уже было слишком поздно.